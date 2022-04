Flensburger Förde : Sturmtief „Mirella“ pustet Wasser aus dem Hafenbecken

Am Montagabend fiel der Pegel auf 1,30 Meter unter den Normalwert. Direkt an der Hafenspitze befand sich in der Folge gar kein Wasser mehr.

Flensburg | Nach starkem Regen und stürmischen Böen aus West zeigten sich am Montagabend die Folgen des Sturmtiefs in der Flensburger Förde: Der anhaltende Wind sorgte für Ebbe rund um die Hafenspitze. Bereits seit der Nacht zum Montag war der Pegelstand in der Förde kontinuierlich gefallen. Der Sturm aus Westen von Tief „Mirella“, dass den Norden am Tag überq...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.