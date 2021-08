Kontrolle in Flensburg : Polizei zieht berauschte und betrunkene Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Spitzenreiter bei den Kontrollen war ein 21-jähriger Autofahrer mit 2,3 Promille, gefolgt von einem E-Scooter-Fahrer mit 2,1 Promille.

Flensburg | Im Rahmen der Streifenfahrten durch die Flensburger Innenstadt wurden am Wochenende und in der Nacht zu Montag insgesamt sieben Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die entweder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder sogar beidem standen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach war ein 21-jähriger Autofahrer mit 2,3 Promille trauriger ...

