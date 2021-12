Zusätzliches Mobilitätsangebot : Nach Flensburg nun auch Harrislee: „Bird“ und „Tier“ weiten E-Scooter-Angebot aus

Um etwaigen Problemen vorzubeugen, haben sich die Anbieter mit der Gemeinde auf bestimmte Regeln geeinigt, die beispielsweise das Abstellen der E-Scooter betreffen.

Harrislee | In Flensburg gehören sie bereits seit einigen Monaten zum Stadtbild dazu: die E-Roller. Ab Dezember werden sie auch in Harrislee von den Anbietern „Bird“ und „Tier“ angeboten. Das teilte die Gemeinde am Mittwochabend mit. „Nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung ist die Vermietung von E-Tretrollern bei Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.