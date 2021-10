Flensburg : So kann die Drohne des Arbeiter-Samariter-Bundes aus der Luft Leben retten

Ein großes Aufgabenfeld der Drohne ist die Suche nach Personen, Tieren oder Sachgegenständen in der Fläche. Aber auch bei Umweltkatastrophen ist sie flexibel einsetzbar.

Flensburg | Drohnen sind aus der heutigen Zeit kaum noch wegzudenken. Die Anzahl an privaten und gewerblichen Drohnen nimmt seit Jahren stetig zu, so kommen sie nun auch vermehrt bei Feuerwehren, Rettungsdiensten und anderen Hilfsorganisationen zum Einsatz. In Flensburg gibt es nun ebenfalls eine Drohnengruppe, im Ernstfall steht der ASB (Arbeiter-Samariter-Bu...

