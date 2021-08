„Lime“ : Dritter E-Scooter-Anbieter nun in Flensburg vertreten

Seit einigen Tagen gibt es ein weiteres E-Scooter-Angebot in Flensburg.

Flensburg | Neben den bestehenden Anbietern „Tier“ und „Bird“ möchte nun ein weiteres Unternehmen den Betrieb ihres Verleihsystems in Flensburg aufnehmen. Das teilte die Stadt Flensburg am Freitag mit. Demnach ist am 26. August der Anbieter „Lime“ gestartet. „Flensburg ist ein noch vergleichsweise neuer Standort für E-Tretroller Verleihfirmen und die E-Tretrol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.