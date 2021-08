Ermittlungsverfahren : Diebe werfen gestohlene Fahrräder ins Flensburger Hafenbecken

Gegen die drei jungen Männer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Flensburg | Am frühen Samstagmorgen (14. August) beobachtete laut Polizeiangaben eine Zeugin in Flensburg, wie drei junge Männer gegen 3 Uhr an der Hafenkante der Schiffbrücke drei Fahrräder ins Hafenbecken warfen. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Oluf-Samson-Gang. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Wenig später konnten die Beamten die jungen Männe...

