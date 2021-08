B199 bei Ringsberg : Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf der Nordstraße

Während der Arbeiten am Unfallort stürzte vor den Augen der Rettungskräfte eine Frau mit ihrem Fahrrad – sie hatte offenbar versucht, mit ihrem Smartphone Bilder von der Unfallstelle zu machen.

Ringsberg | Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag auf der Nordstraße in Höhe Ringsberg drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte offenbar beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines VW Golf von der B199 nach links in Richtung Ringsberg abbiegen. In diesem Moment kam ihm ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.