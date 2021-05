Zahlen vom Donnerstag : Drei Neuinfektionen in Flensburg – Inzidenz bei 11,1

Am Donnerstag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Aktuell sind 20 Personen in der Stadt infiziert.

Flensburg | Am Donnerstag wurden in Flensburg drei weitere Corona-Neuinfektion bekannt. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 2254 Flensburger mit dem Virus angesteckt. Von ihnen sind 2195 wieder genesen und 39 gestorben. Aktiv infiziert sind 20 Personen. 92 befinden sich mit Corona-Verdacht in häuslicher Quarantäne. Die Inzidenz steigt leicht an...

