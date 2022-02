„Sugar-Daddy-Prozess“ : In die Flirt-Falle gelockt und ausgeraubt: Erneuter Prozess am Landgericht Flensburg

Sie gaben sich auf der Plattform mysuggardaddy.com als junge Mädchen aus, vereinbarten vermeintliche Sex-Treffen mit Männern und raubten diese aus: Drei Männer müssen sich wegen ihrer Taten am Landgericht verantworten.

Flensburg | „Schnelles Geld, ohne großen Aufwand“ – so beschreibt einer der drei Angeklagten am Flensburger Landgericht, was ihn mit seinen Komplizen zu seinen Taten bewegt hat. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft den drei Männern vor, sich auf der Plattform mysugardaddy.com als junge Frauen ausgegeben, Männer unter dem Vorwand eines Sextreffens an einen Treffpu...

