„Sugar-Daddy-Prozess“ : In die Sex-Falle gelockt und ausgeraubt: Heftige Haftstrafen für Bande aus Flensburg

Drei junge Männer wurden am Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie ihre Opfer unter dem Vorwand eines Sex-Treffens in einen Hinterhalt lockten und ausraubten.

Flensburg | Im zweiten Anlauf sind am Dienstag drei junge Männer am Flensburger Landgericht unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen sich auf der Plattform mysugardaddy.com als junge Frauen ausgegeben, Männer unter dem Vorwand eines Sextreffens an einen Treffpunkt gelockt und sie anschließend ausgera...

