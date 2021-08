„Doro rockt Berlin“ : Die Frau des Großen Kurfüsten von Brandenburg kehrt zurück nach Glücksburg

Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg gilt als Begründerin des modernen Berlins. In ihren alten Heimat Glücksburg wird sie nun mit einer Ausstellung geehrt.

Glücksburg | Eine bedeutende Frau wird gerade wieder entdeckt: Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636 – 1689), geboren und aufgewachsen in Glücksburg. An der Seite ihre zweiten Ehemannes, dem „Großen Kurfürst“ von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, vollbrachte sie Erstaunliches. Nachdem sie von ihm 43 Hektar Land in der Umgebung der mit...

