Ukraine-Krieg : Trotz sinkendem Rohölpreis: Dieselpreis erreicht Marke von 2,40 Euro bei Flensburg

Der Preisabstand zwischen Diesel und Benzin beträgt nun teilweise 17 Cent pro Liter.

Handewitt | Erstmals seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist am Mittwoch der Rohölpreis gefallen. Doch wer in der Folge auf günstigeren Kraftstoff gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht, denn es trat das Gegenteil ein. Die Mineralölkonzerne läuteten am Abend eine neue Preisrunde ein. Der Dieselpreis kletterte vor den Toren Flensburgs auf einen neuen Höchsts...

