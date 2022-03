Ukraine-Krieg : Preisschock an Flensburger Tankstellen: Diesel teurer als Super E10

Der anhaltende Krieg in der Ukraine treibt die Preise weiter in die Höhe. Innerhalb der vergangenen zehn Tage sind die Preise für Diesel um über 20 Cent pro Liter gestiegen.

Flensburg | Seit Wochen steigen die Preise an den Tankstellen im ganzen Land. Donnerstagabend war Diesel in Flensburg nun teurer als Super E10. Weiterlesen: Spritpreise in Flensburg erreichen Rekord-Höhe Hinzu kommt, dass die Preise zwischen den einzelnen Tankstellen im Stadtgebiet sehr stark abweichen. Zwischen den Marktführern Aral und Shell lagen bisher,...

