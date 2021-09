Dealer aus Flensburg : Hunderte Kilo Drogen und Millionen-Einnahmen: Die spektakulärsten Prozesse und Razzien

In den vergangenen Jahren wurden einige Drogendealer aus Flensburg und Umgebung in teilweise spektakulären Prozessen verurteilt. Eine Übersicht.

Flensburg | In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Drogendealer und ihre Gefolgsleute am Flensburger Landgericht verurteilt. Beinahe wöchentlich kündigt das Gericht Verhandlungen zu „Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ an. Neben vielen kleineren Verfahren gab es in jüngster Vergangenheit einige aufsehenerregende Prozesse und Razzien....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.