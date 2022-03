Flensburg : Diese Veranstaltungen gibt es zum Internationalen Frauentag

Das Flensburger Frauenforum plant verschiedene Veranstaltungen vom „Equal Care Day“ bis zur historischen Stadtführung.

Flensburg | Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März stellt das Flensburger Frauenforum einige Veranstaltungen und Aktionen auf die Beine. Dieses Jahr wird es vom 1. bis zum 13. März unterschiedliche Angebote geben. Beginnen wird die Reihe am 1. März mit dem „Equal Care Day.“ Hier kann man zwischen 12-14 Uhr an der Holmnixe mit seinem Partner einen...

