Veranstaltungen Ostern 2022 : Mit Stockbrot und Musik: Diese Osterfeuer finden in Flensburg und Umgebung statt

Mit den sinkenden Corona-Zahlen kehren auch einige Veranstaltungs-Höhepunkte wieder zurück. Darunter das Osterfeuer. Hier werden in Flensburg und Umgebung Flammen lodern – eine Übersicht.

Flensburg | Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es an der Förde erstmals wieder Osterfeuer geben. Sie finden ein Osterfeuer nicht in der Übersicht? Dann schreiben Sie uns gerne einen Hinweis an redaktion.flensburg@shz.de. Osterfeuer an der Hafenspitze in Flensburg Ab 14 Uhr am Ostersamstag beginnt das Rahmenprogramm mit Bastel- und Mitmachaktionen. Um 15 Uhr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.