Wahlkreis und Landesliste : Dabeisein ist alles: Diese Flensburger kandidieren für den Bundestag

21 Menschen aus Flensburg und Umgebung treten zur Bundestagswahl an. Die meisten sind chancenlos. Ein Überblick.

Flensburg | Robert Habeck kennt jeder. Auch von Petra Nicolaisen, der CDU-Abgeordneten aus Wanderup, haben die meisten Wähler in der Region schon gehört. Aber zur Bundestagswahl am 26. September treten noch viel mehr Menschen aus Flensburg und Umgebung an. Die meisten sind chancenlos – sei es, weil sie bei ihren Parteien auf hinteren Listenplätzen stehen oder wei...

