Flensburg : An diesen Standorten können sich Flensburger impfen und testen lassen

Wer sich impfen oder testen lassen will und noch nicht weiß, wo die nächste Anlaufstelle ist, findet hier eine Übersicht über die aktuellen Standorte.

Flensburg | In Flensburg gibt es aktuell 16 Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Wer hingegen eine Erst-, Zweit-, oder Auffrischungsimpfung erhalten möchte, hat bis zum Jahresende noch einige Möglichkeiten, das Angebot der mobilen Impfteams wahrzunehmen. Teststationen in Flensburg Engelsby Aral-Tankstelle, Finn Sablotzki (Nordstraße 20) Mo. bis Do. 15...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.