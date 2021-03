Polizei warnt : Schon wieder: Trickdieb in Flensburg unterwegs

Mit derselben Masche stiehlt ein Mann Handys aus einem Kosmetikstudio und einer Praxis in Flensburg.

01. März 2021, 11:13 Uhr

Flensburg | Die Flensburger Polizei warnt vor mindestens einem Trickdieb, der derzeit in Flensburg sein Unwesen treibt. Am vergangenen Donnerstag, 25. Februar, ist es ihm gleich zwei Mal gelungen, ein Mobiltelefon zu stehlen.

Bereits vor drei Wochen hatte die Polizei einen Warnaufruf veröffentlicht, weil Trickdiebstähle in Büroräumen in der Mürwiker Straße und am Hafendamm verübt wurden.

Nun wurde die Polizei wieder zunächst über einen Trickdiebstahl in der Osterallee in einem Kosmetikstudio informiert. Ein etwa 20-jähriger Mann, stammelnd Englisch sprechend, wollte dort am Donnerstag einen Termin vereinbaren und wedelte vor dem Inhaber mit einem Zettel herum, unaufhörlich auf diesen einredend. Als der Fremde die Räumlichkeiten verließ, stellte der Inhaber des Studios fest, dass sein Handy verschwunden war.

Nur wenige Minuten später, in einer Praxis in der Wilhelmstraße, wurde ein weiterer Trickdiebstahl mit genau der gleichen Arbeitsweise begangen. Auch hier wurde ein Mobiltelefon entwendet.

Die Beschreibung des Mannes ist identisch: etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarzes glattes kurzes Haar, Drei-Tage-Bart, dunklerer Teint. Der Mann trug eine schwarze Hose und ein schwarz-rotes Oberteil sowie einen Mundschutz.

Zeugen, Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.