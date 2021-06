Kinderbetreuung in Harrislee : Evangelische Kita reagiert auf hohe Nachfrage und baut an

Nach dem Spatenstich werden die Handwerker übernehmen und voraussichtlich bis Anfang 2022 einen Anbau errichten. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben an der Süderstraße betragen 800.000 Euro.

Harrislee | Die Knirpse der evangelischen Kindertagesstätte Harrislee toben auf ihrem Gelände am Bürgerpark und blicken durch den Bauzaun hinüber zum Bürgerhaus. Dort vor ihnen tut sich eine große Sandfläche auf, wo ein Anbau entstehen soll. Am Zaun in sicherer Entfernung begibt sich Bürgermeister Martin Ellermann hockend auf Augenhöhe und erfährt an diesem Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.