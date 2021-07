Karl-May-Spiele in Flensburg : Freilichtbühne in Solitüde: Winnetou-Show zur NS-Zeit

Das Buch „Karl May auf der Bühne“ wirft auch einen Blick auf das Winnetou-Spiel am Freilichttheater Solitüde.

Flensburg | Die Bücher von Karl May – bester Stoff für Filme und Theater. Die Abenteuer Winnetous und Old Shatterhands sind untrennbar mit dem Kalkberg in Bad Segeberg verbunden. Aber schon Jahre vorher ritt der Häuptling der Apachen durch Solitüde, auf der später verfallenen Freilichtbühne nahe der Gaststätte. Davon berichtet das Buch „Karl May auf der Bühne“ de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.