Inzidenz bei 90,9 : Corona-Hotspot: Die Stadt Flensburg hat den höchsten Inzidenzwert in Deutschland

Noch Anfang Juli lag der Inzidenzwert in Flensburg bei 0. Nun ist die Fördestadt der größte Corona-Hotspot in Deutschland.

Flensburg | Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Stadt Flensburg den höchsten Inzidenzwert in Deutschland. Dieser stieg am Montagabend auf 90,9. Flensburg überholt damit die Stadt Neumünster (86,0), die in den vergangenen Tagen der größte Corona-Hotspot im Land war. Weiterlesen: Steigende Infektionszahlen: Mehrheit für strengere Corona-Maßnahmen i...

