Rathausstraße in Flensburg : Eine Chronik: Bunte Punkte, ein Schwarzbucheintrag und eine rechtswidrige Schließung

Über keine andere Straße wurde in den vergangenen vier Jahren so kontrovers diskutiert wie über die Rathausstraße. Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts ist Zukunft der Straße wieder völlig offen.

Flensburg | In den vergangenen vier Jahren wurde der Verkehr in der Rathausstraße gleich mehrfach neu geordnet. Eine Chronik: 27. Juni 2018: Das Technische Betriebszentrum hat rote und blaue Punkte in den Kreuzungsbereich zwischen Holm und Große Straße gesprüht. Für das Projekt „Begegnungszone“ sollen die Ampeln in der Rathausstraße bis Ende September ausgesch...

