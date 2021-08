Flensburg : Schließung der Rathausstraße: CDU erwägt rechtliche Schritte gegen Lange

Noch in diesem Herbst soll die Rathausstraße für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Kommunalpolitik wird hierüber in zwei Wochen informiert.

Flensburg | Der Zoff ist vorprogrammiert: In zwei Wochen will die Stadtverwaltung im Planungsausschuss über ein umstrittenes Verkehrsvorhaben informieren. Im Herbst soll die Rathausstraße für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden. „Wir werden den nächsten Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung nutzen, um zu berichten“, so Stadtspreche...

