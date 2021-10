Aktuelle Zahlen vom Sonntag : Eine weitere Corona-Infektion in Flensburg – Inzidenz bei 30

Zwei Personen werden auf der Covid-Isolierstation im Krankenhaus behandelt.

Flensburg | Am Sonntag ist in der Fördestadt ein neuer Corona-Fall bekannt geworden. Das teilte die Stadt mit. Demnach sind aktuell 42 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 189 Flensburger befinden sich in Quarantäne. Die Inzidenz sinkt wieder leicht ab auf 30. Seit Pandemiebeginn vermeldete die Stadt Flensburg bisher 2845 Corona-Fälle. Von ihnen gelten 2764...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.