Corona-Impfung : Offene Impfaktion an der Hochschule Flensburg

Zu der Aktion können alle Bürger kommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Flensburg | Am kommenden Mittwoch, 14. Juli, können sich alle Bürger auf dem Flensburger Campus im Audimax, Thomas Fincke Straße 18, gegen Covid-19 impfen lassen. Das teilte die Hochschule am Montagabend mit. Demnach sind in der Zeit von 10 bis 16 Uhr drei mobile Impfteams vor Ort, um die Vakzine Moderna und Johnson &Johnson zu verimpfen. Eine Anmeldung is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.