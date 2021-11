Flensburg : Als Nazis in der Pogromnacht im Gut Jägerslust wüteten: Die Geschichte von Albert Berger

Lange Zeit in der Kibbuz-Gemeinschaft Jägerslust endete abrupt in der Nacht zum 10. November 1938 in den frühen Morgenstunden gegen drei Uhr, als der Gutshof und der Kibbuz von Nazi-Schergen überfallen wurden.

Flensburg | Noch kurz vor ihrer Vertreibung vom eigenen Besitz glaubte sie an einen Rest von Rechtsstaatlichkeit auch in einem Land, in dem sich das vom Rassenwahn getriebene Unrechtsregime der Nationalsozialisten etabliert hatte: Käte Wolff griff zum Telefon und wandte sich Hilfe suchend an das 1. Flensburger Polizeirevier: „Kommen Sie schnell, wir werden hier ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.