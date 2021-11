Zwischen Tarp und Jarplund : Bauarbeiten auf der L317 erreichen Oeversee

Offiziell sollen die ersten beiden Bauabschnitte im Dezember wieder freigegeben werden. Nach Abschluss der ersten drei Abschnitte wandert die Baustelle weiter in Richtung Jarplund.

Oeversee | Es geht voran auf der Baustelle entlang der L317 zwischen Tarp und Jarplund. Am Montag wurden die Asphaltierungsarbeiten auf dem dritten Bauabschnitt zwischen der Einmündung Krokamp und dem Stapelholmer Weg in Oeversee abgeschlossen. Eindrucksvoll bewegten sich am Nachmittag mehrere tonnenschwere Walzen über den frisch asphaltierten Straßenbelag. D...

