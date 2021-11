Immobilienmarkt : Vier neue Häuser in der Rathausstraße in Glücksburg: Fast alle Wohnungen bereits verkauft

Es entstehen 16 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, zwischen 61 und 125 Quadratmeter groß. Sie werden unter dem Namen „Fjord in Glücksburg“ als Eigentumswohnungen verkauft, Preis pro Quadratmeter ungefähr 4200 bis 5000 Euro.

Glücksburg | Fast so schnell wie Pilze im Herbst aus dem Boden schießen, sind vier Häuser an der Rathausstraße 27-29 im Rohbau entstanden. Bauherr ist die Holzbau-Firma Kurmann aus dem niedersächsischen Garrel. Auch ein Schleswig-Holsteiner mit dem nicht ganz seltenen Namen Tim Christiansen sei am Projekt beteiligt, verrät Holzbau-Firmenchef Andreas Kurmann. Di...

