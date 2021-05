St.-Laurentius-Kirche : Die 173 Jahre alte Friedhofspforte in Munkbrarup erstrahlt in neuem Glanz

Alle Einzelteile wurden sandgestrahlt, danach feuerverzinkt und anschließend mit einer schwarzen Spezialfarbe versehen.

Munkbrarup | Der Zahn der Zeit hatte sichtbar an ihr genagt, und auch ihre Flügel hingen nicht mehr waagerecht in den Angeln. Bei Gottesdiensten und Beerdigungen erwiesen sie sich als zunehmend schwergängig. Das ganze Ensemble der alten Friedhofspforte an der St.-Laurentius-Kirche zu Munkbrarup, bestehend aus einem doppelflügeligen Tor und einem separaten sogenann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.