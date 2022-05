Himmelfahrt 2022 in Flensburg : Bettenwechsel: Dichter Reiseverkehr sorgt für Stau auf der A7 im Norden

In beiden Richtungen kam es am Samstag wieder zu Stau und stockendem Verkehr. Urlauber, die aus dem Süden kamen, mussten schon in Höhe Rendsburg geduldig sein und an der Grenze zu Dänemark länger warten.

Handewitt/Flensburg | Dichter Reiseverkehr in Richtung Norden und Süden hat am Sonnabend für Staus und Behinderungen auf den Autobahnen im Norden gesorgt. Vor der dänischen Grenze bildete sich erneut ein rund drei Kilometer langer Rückstau. Weiterlesen: Gaffelmarkt und Bollerwagentour: Das war an Himmelfahrt zwischen Flensburg und Langballig los Dänemark-Grenze wird ...

