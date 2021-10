900 Tannen, 80 Kubikmeter Mulch : Der Flensburger Punschwald 2021 startet in die neue Saison

Nach der coronabedingten Zwangsschließung im vergangenen Jahr hoffen die Verantwortlichen, dass sie diesmal wie geplant bis zum 30. Dezember öffnen dürfen.

Flensburg | Einen Tag hatte der Punschwald am Deutschen Haus im vergangenen Jahr geöffnet – dann kam der Lockdown. In diesem Winter soll alles anders sein. „Wir hoffen, dass wir das Ganze von Anfang bis Ende durchziehen können“, sagt Fereydun Bille-Sommer vom Betreiber Förde Show Concept. Am Samstag um 17.17 Uhr startet der Punschwald in die neue Saison. Weite...

