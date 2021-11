Punschzelt am Hafen : Wie Alban Shemsiu vom Kanalschuppen die Winterzeit überbrückt

In der vergangenen Weihnachtszeit entwickelte sich der Kanalschuppen kurzzeitig zum einzigen Anlaufpunkt für Glühwein-Freunde. Nun gibt es einen richtigen Außenbereich.

Flensburg | Die Idee kam Alban Shemsiu irgendwann im Oktober. „Ich denke dann immer nach, was ich im Winter machen kann“, sagt er. Neben seinem Kanalschuppen am östlichen Hafenufer ist in den vergangenen Tagen ein kleines Punschzelt entstanden. Mit Tannenbäumen und Heizstrahlern macht es Lust auf die Weihnachtszeit. „Wer den Stress in der Stadt nicht haben wil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.