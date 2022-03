Frühjahrsmarkt in Flensburg : Nach zwei Jahren Coronapause: Ab 1. April ist wieder Jahrmarkt auf der Exe

Nach zwei Jahren kann der Frühjahrsmarkt erstmals wieder in Flensburg stattfinden – ohne Corona-Regeln für die Besucher.

Flensburg | „Die Menschen in unserer Stadt brauchen besonders in schwierigen Zeiten einen Jahrmarkt. Der Frühjahrsmarkt soll uns wieder ein Lächeln in das Gesicht zaubern, das wir so dringend brauchen“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Lange. „Für den Jahrmarkt bedeutet ein Krieg das, was auch in der Pandemie gilt: Weitermachen!“ In den vergangenen zwei Jahren ...

