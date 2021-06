Corona-Zahlen am Sonntag : Der Inzidenzwert in Flensburg bleibt bei 0

Ein Patient oder eine Patientin aus Flensburg wird im St. Franziskus auf der für Covid-19-Patienten eingerichteten Station intensivmedizinisch betreut.

Flensburg | Auch am Sonntag meldet die Stadt Flensburg einen Inzidenzwert von 0; es ist seit Samstag und damit den achten Tag in Folge keine neue Corona-Infektion hinzugekommen. Noch im Februar lag die Inzidenz in Flensburg zwischenzeitlich bei über 200. Die Folge waren eine nächtliche Ausgangssperre und strenge Kontaktbeschränkungen. Seit Pandemiebeginn ha...

