Flensburg : Der Fahrradsommer wird sichtbar in der Stadt

Ein Mauerbild am Rathaus, eine Licht-Projektion auf dem KBA – mit zahreichen Aktionen wird in diesem Sommer für das Radfahren in Flensburg geworben.

Flensburg | Eine Woche lang hat Lasse Makrickas gemalt. Jetzt ist die graue Mauer am Pferdewasser vor dem Rathaus bunt. Im Stile alter Werbeplakate hat der Künstler das Thema Fahrradsommer verewigt. Wobei die Ewigkeit in diesem Fall rund zehn Jahre dauert. So lange, das zeigt die Erfahrung, bleiben Mauerbilder frisch, ehe sie verwittern. Deutlich kürzer,...

