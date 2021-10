Husby, Hürup, Freienwill, Wees : Nördliches Angeln: Der Dorfshuttle hat wieder einen Linienfahrplan

Der Dorfshuttle fährt jetzt nicht nur innerhalb des Amts Hürup von Freienwill über Husby und Hürup nach Oxbüll und weiter nach Munkbrarup, sondern auch über Wees bis zum Glücksburger ZOB.

Husby | Der im nördlichen Angeliter Raum eingesetzte Dorfshuttle hat wieder einen Linienfahrplan. Mit Aufnahme der neuen Busverkehre ist der Fahrplan des Dorfshuttle nun aktualisiert und darauf abgestimmt worden, teilte Torsten Düwel (Sachgebiet Regionalentwicklung in der Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg) mit. So werden von diesem Wochenende an (15. Oktobe...

