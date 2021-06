Interview mit Flensburger Arzt : Bundesverdienstkreuz für Prof. Werner Neugebauer, der Tumorpatienten hilft

Im Interview spricht Werner Neugebauer über die gute, familiäre Verleihung in Kiel, über falsche Zurückhaltung Schwerkranker in der Corona-Zeit, die Krebsberatung Flensburg und den „Lauf des Lebens“ in diesem Monat.

Flensburg | Der 78-jährige Arzt aus Flensburg kann im Interview alle Mitgeehrten aufzählen. Das wirft ein Licht auf das Empathievermögen Neugebauers, der seit über zehn Jahren die Flensburger Krebsberatungsstelle ehrenamtlich leitet und mit Leben füllt. Prof. Neugebauer, herzlichen Glückwunsch, wie sagt man, zum Bundesverdienstkreuz – so heißt es im Volksmund…...

