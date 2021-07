Flensburg : Polizei- und Feuerwehreinsatz: Demonstranten klettern auf Kundencenter der Stadtwerke

Mit der Aktion wurde unter anderem gegen den Bau einer erdgasbetriebene Gas- und Dampfturbinenanlage der Stadtwerke demonstriert.

Flensburg | Gegen 10 Uhr wurde am Freitagvormittag die Berufsfeuerwehr in Flensburg alarmiert: In der Nikolaistraße waren drei Aktivisten auf das Vordach eines Gebäudes geklettert. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich das Servicecenter der Stadtwerke. Die Folge war ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Alarmiert wurden neben Lösch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.