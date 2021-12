Demo in Flensburg : „Für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie“

Etwa 150 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag, um für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Anlass der Gegendemonstration sind die „Spaziergänge“ genannten Demonstrationen von Querdenkern.

Flensburg | Initiator Kianusch Stender will die Straße nicht den Querdenkern überlassen. Demo in Flensburg - Gegen Corona-Leugner und für mehr Solidarität in er Pandemie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.