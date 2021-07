Pro & Kontra : Sollen im Flensburger Hafen nur noch Öko-Kreuzfahrtschiffe anlegen dürfen?

Tourismuschef Gorm Casper will mit der Politik über die Zukunft des Kreuzfahrttourismus in Flensburg diskutieren. Dürfen bald nur noch Schiffe mit ökologischem Antrieb in den Hafen einfahren?

Flensburg | Annika Kühl und Julian Heldt diskutieren über die Pläne von Tourismuschef Gorm Casper. Sollen im Flensburger Hafen nur noch Öko-Kreuzfahrtschiffe anlegen dürfen? PRO: Ein wichtiger Impuls von Annika Kühl Natürlich ist es ein schöner und Hoffnung spendender Anblick, wenn nach etlichen Monaten mal wieder ein Passagierschiff in Flensburg anlegt. Doch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.