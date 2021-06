Bildergalerie : In Bildern: Das war der bislang heißeste Tag in Flensburg

Besonders an den Stränden herrschte am späten Nachmittag hoher Andrang.

Flensburg | 32 Grad Celsius erreichte das Thermometer am Donnerstagnachmittag, damit war es bislang der wärmste Tag des Jahres in Flensburg. Ein paar Impressionen. Weiterlesen: Video: Hitze sorgt für proppenvolle Strände in Flensburg In Solitüde reihten sich die Menschen am Nachmittag dicht an dicht. Weiterlesen: So kühlen sich die Flensburge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.