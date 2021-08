BUND in Sorge : Das sind die größten Klima- und Umweltprobleme in Flensburg

In Flensburg beschäftigen sich zahlreiche Vereine und Institutionen intensiv mit den dringendsten Umweltfragen. Doch welche Probleme belasten die Stadt am meisten? Wir haben uns an verschiedenen Stellen umgehört.

Flensburg | Es sind gleich mehrere Punkte, die die Flensburger Kreisgruppe des BUND aufführen kann. In Sachen Klima- und Umweltschutz gebe es in der Fördestadt sehr viel zu tun. Eines der größten Probleme sei dabei unter anderem die Wasserqualität in der Flensburger Förde. „Ich bin da kürzlich spazieren gewesen und muss sagen, dass es an vielen Stellen sogar rich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.