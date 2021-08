Corona-Beschlüsse der MPK : Das halten Flensburger von der Testpflicht für Ungeimpfte

Die Testpflicht für Ungeimpfte kommt. Doch wie stehen die Flensburger zu den neusten Maßnahmen?

Flensburg | Mit den Beschlüssen der MPK vom Dienstag steht fest: spätestens ab dem 23. August gilt eine Testpflicht in Innenräumen für Ungeimpfte. Einrichtungen wie Friseure, Fitnesstudios oder Restaurants sind davon betroffen. Doch was halten die Menschen von den neuen Regelungen? Wir haben uns in der Flensburger Innenstadt umgehört und nachgefragt. Die Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.