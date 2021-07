Corona-Ausbruch im Klähblatt : Pub-Besucher müssen in Quarantäne: Wer sich nicht meldet, dem droht ein Ordnungsgeld

Wie die Stadt Flensburg bestätigt, haben sich zwei „Klähblatt“-Besucher vom 21. Juli mit der Delta-Variante infiziert. Weitere Gäste müssen sich beim Gesundheitsamt melden.

Flensburg | Am Freitag will das „Klähblatt“ an der Schiffbrücke wieder planmäßig öffnen. Nachdem zwei Pub-Gäste in Folge ihres Besuches am 21. Juli positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatten die Verantwortlichen den Laden am Mittwoch und Donnerstag geschlossen. Weiterlesen: Weiterer Corona-Fall: Alle „Klähblatt“-Besucher vom 21. Juli müssen in Quarant...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.