Honigtopf & Mee(h)r : Flensburg: Simon Johannsen setzt auf „Le Creuset“, Honig, Senf und Met

Neben Töpfen und Pfannen gibt es in dem Geschäft in der Großen Straße eine große Auswahl an Honig und Senf.

Flensburg | Es war ein steiniger Weg in die Selbstständigkeit. Nach monatelanger Planung, viel Bürokratie und coronabedingten Schwierigkeiten konnte Simon Johannsen am 29. März sein Geschäft „Honigtopf & Mee(h)r“ in der Großen Straße öffnen. „Es ist die völlig richtige Entscheidung gewesen“, hat Johannsen den Schritt bis heute nicht bereut. Mit „Honigtopf & Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.