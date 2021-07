Modellprojekt Disco : Tanzen ohne Maske im Bootshaus: Wer sich nicht nachtesten lässt, kommt auf die Blacklist

Am 24. Juli kann in Flensburg erstmals seit fast anderthalb Jahren wieder getanzt werden. Doch die Auflagen sind hoch.

Flensburg | Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität: Erstmals seit fast anderthalb Jahren darf im Flensburger Bootshaus am 24. Juli wieder ohne Maske getanzt werden. Weiterlesen: Tanzen ohne Maske: Das Bootshaus nimmt am Modellprojekt Disco teil Der Club nimmt am Modellprojekt der Landesregierung für Diskotheken teil. Mit drei Events sollen wisse...

