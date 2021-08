Marienhölzung : Das Café Kauz des Katharinen Hospiz in Flensburg öffnet seine Türen

Das ehrenamtlich geführte Café verkauft Torten und Kuchen aus dem Marien-Café.

Flensburg | Es ist so etwas wie eine Dependance des Marien-Cafés und soll gleichzeitig ein Ort der Begegnung sein: Am Freitag, 20. August, um 14 Uhr eröffnet das „Café Kauz“ im Katharinen Hospiz in der Marienhölzung, in dem es ein wechselndes Angebot an Torten und Kuchen des Marien-Cafés geben wird. Mit dem Café möchte das Hospiz die Türen für die Hospizarbeit...

