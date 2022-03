Pro & Kontra : Ukraine-Krieg: Darf man derzeit trotzdem feiern gehen?

Party machen in Kriegszeiten? Viele junge Menschen treibt diese Frage gerade um. Unsere Reporter Julian Heldt und Antje Walther diskutieren das Thema in einem Pro & Kontra.

Flensburg | Die Nachrichten aus der Ukraine machen viele Menschen in Deutschland traurig und besorgt. Darf man sich in Kriegszeiten trotzdem ablenken, etwa in Discotheken oder bei anderen Partys? Pro: Ein Zeichen an Putin - von Julian Heldt Es ist schlimm, was gerade in der Ukraine passiert – keine Frage. Die vom Krieg betroffenen Menschen verdienen unsere ...

