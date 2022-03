Ukraine-Krieg : Dänemark weist erneut Flüchtlinge ab: Unterbringung in Flensburger Notunterkunft

Bereits in den letzten Tagen waren immer wieder Flüchtlinge an der dänischen Grenze zurückgewiesen worden, weil die Betroffenen zum Teil nicht über einen biometrischen Pass oder ein gültiges Visum verfügten.

Harrislee/Pattburg | Am Mittwochabend sind bei der Einreise nach Dänemark erneut Flüchtlinge, teils aus den ukrainischen Kriegsgebieten, von den dänischen Behörden an der Grenze zurückgewiesen worden. Die Bundespolizei musste in der Nacht etwa 25 Personen, darunter auch Frauen mit kleinen Kindern sowie Jugendliche, in Flensburg in einer Notunterkunft unterbringen. W...

